Администрация Трампа сократит штат USAID до 300 сотрудников

Большинство сотрудников USAID отправят в отпуск.

Фото: Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа сокращает численность персонала Агентства США по международному развитию. Ожидается, что штат USAID сократится до менее чем 300 сотрудников. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, большинство работников будет отправлено в административный отпуск, за исключением руководства, персонала, который отвечает за критически важные функции, и специалистов, привлеченных к определенным программам.

Отмечается, что USAID насчитывает около 10 тысяч сотрудников по всему миру, включая постоянных работников и подрядчиков. Многие из них уже отправлены в отпуска или уволены. По словам источников CNN, с пятницы останется только 294 ключевых сотрудника, а остальные потеряют доступ к рабочим системам, включая электронную почту.

«Это худший сценарий - по сути, по одному человеку на каждую полевую миссию и несколько человек в Вашингтоне», - отметил один из зарубежных чиновников агентства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине приостановил работу Американский дом. Согласно данным финансовых отчетов, IREX получает средства от Государственного департамента США (DOS), Агентства США по международному развитию (USAID), других федеральных агентств и источников частного сектора. Примерно 84% и 81% средств, полученных в 2023 и 2022 годах, включая долю расходов, соответственно, были получены через вознаграждения от правительства США.

Напомним, Марко Рубио сообщил, что львиная доля средств, которые выделялись USAID, шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

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