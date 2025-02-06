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В Україні призупинив роботу Американський дім

14:34, 6 лютого 2025
Американський дім адмініструвався міжнародною громадською організацією IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.
В Україні призупинив роботу Американський дім
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Американський дім (America House) тимчасово зачинено. Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році і займався «розвитком потенціалу молодих лідерів України» та «зміцненням зв’язків між українцями та американцями». Через Посольство США в Україні Американський дім адмініструється міжнародною громадською організацією IREX. 

У 2023 році річний портфель IREX становив 155 мільйонів доларів США, а штат у всьому світі налічував 760 осіб. 

Відповідно до даних фінансових звітів, IREX отримує кошти від Державного департаменту США (DOS), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших федеральних агентств і джерел приватного сектора. Приблизно 84% та 81% коштів, отриманих у 2023 та 2022 роках, включно з часткою витрат, відповідно, були отримані через винагороди від уряду США.

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США Україна

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В Україні призупинив роботу Американський дім

Американський дім адмініструвався міжнародною громадською організацією IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

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