В Україні призупинив роботу Американський дім

Американський дім адмініструвався міжнародною громадською організацією IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

Американський дім (America House) тимчасово зачинено. Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році і займався «розвитком потенціалу молодих лідерів України» та «зміцненням зв’язків між українцями та американцями». Через Посольство США в Україні Американський дім адмініструється міжнародною громадською організацією IREX.

У 2023 році річний портфель IREX становив 155 мільйонів доларів США, а штат у всьому світі налічував 760 осіб.

Відповідно до даних фінансових звітів, IREX отримує кошти від Державного департаменту США (DOS), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших федеральних агентств і джерел приватного сектора. Приблизно 84% та 81% коштів, отриманих у 2023 та 2022 роках, включно з часткою витрат, відповідно, були отримані через винагороди від уряду США.

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