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Для військовослужбовців ТЦК створять правила поведінки щодо поводження з цивільними

14:30, 6 лютого 2025
У Сухопутних військах також зазначили, що терміни «бусифікація» та «людолови» мають зникнути з повсякденного лексикону українців, це є елементом російської ІПСО.
Для військовослужбовців ТЦК створять правила поведінки щодо поводження з цивільними
Фото: novyny.pro
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Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними. Про це він сказав в інтерв’ю Hromadske.

Посадовець зазначив, що правила, які планують створити вже у лютому, будуть обов’язковими для всіх. Саранцев зазначив, що ці правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не збурювати суспільство.

«На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає», — заявив Саранцев.

Ще він додав, що терміни «бусифікація» та «людолови» мають зникнути з повсякденного лексикону українців, це є елементом російської ІПСО.

«Як би це зараз не звучало, адже «російська ІПСО» вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток», — додав Саранцев.

Нагадаємо, Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, в ході якого обговорили факти протиправних дій посадових осіб ТЦК – застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів.

Раніше ми писали, що в Україні зафіксований перший випадок, коли водія обмежили у праві керувати транспортним засобом через порушення правил військового обліку. 

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ТЦК мобілізація

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