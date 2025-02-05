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В Україні вперше позбавили водійських прав через порушення військового обліку

10:18, 5 лютого 2025
У Рівненській області водія позбавили прав через порушення правил військового обліку.
В Україні вперше позбавили водійських прав через порушення військового обліку
Фото: 24tv.ua
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В Україні зафіксований перший випадок, коли водія обмежили у праві керувати транспортним засобом через порушення правил військового обліку. Про це повідомив Opendatabot.

Суд ухвалив застосувати до особи тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК про виконання обов`язку (обов`язків) військовозобов`язаним, резервістом № 6997 від 28 жовтня 2024 року.

«Рішення суду підлягає негайному виконанню», - сказано у рішенні судді Кузнецовського міського суду Рівненської області по справі від 22.01.2025 № 565/2692/24 (провадження № 2-а/565/6/25).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня його проголошення до Восьмого апеляційного адміністративного суду. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі його апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. На цьому наголосив Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у рішенні від 19 грудня 2024 року по справі №686/27185/24.

Крім того, Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані.

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