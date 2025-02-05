В Украине впервые лишили водительских прав из-за нарушения военного учета

В Ровенской области водителя лишили прав из-за нарушения правил военного учета.

Фото: 24tv.ua

В Украине зафиксирован первый случай, когда водителя ограничили в праве управлять транспортным средством из-за нарушения правил военного учета. Об этом сообщил Opendatabot.

Суд принял применить к лицу временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации, на срок до исполнения или отзыва требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом № 6997 от 28 октября 2024 года.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению», - говорится в решении судьи Кузнецовского городского суда Ровенской области по делу от 22.01.2025 № 565/2692/24 (производство № 2-а/565/6/25).

Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение пятнадцати дней со дня его провозглашения в Восьмой апелляционный административный суд. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана, а в случае его апелляционного обжалования - с момента оглашения судебного решения суда апелляционной инстанции.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Об этом заявил Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области в решении от 19 декабря 2024 года по делу №686/27185/24.

Кроме того, Верховная Рада одобрила законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.