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Досрочная пенсия для участников боевых действий — как оформить выплаты

21:41, 5 февраля 2025
Участники боевых действий могут оформить досрочную пенсию по возрасту и выйти на заслуженный отдых раньше.
Досрочная пенсия для участников боевых действий — как оформить выплаты
Фото: armyinform.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило особенности пенсионного обеспечения участников боевых действий.

В частности, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV).

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

  • повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»);
  • целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны»);
  • ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае когда ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4908 грн 20 государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий»).

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы документов:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
  • справки о заработной плате (денежное довольствие) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение участника боевых действий;
  • справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Перечень участников боевых действий определен статьей 6 Закона Украины от 22.10.1993 №3551.

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