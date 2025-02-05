Вступление Украины в НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова, — Зеленский о гарантиях безопасности

По словам Владимира Зеленского, самый быстрый путь к дипломатии – это гарантирование членства Украины в НАТО и поддержка сильной армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Минска-3» не будет, так как это не гарантия безопасности. По его словам, Украине нужны реальные гарантии, а НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам Главы государства, к сожалению, нынешнего уровня международной поддержки недостаточно, чтобы полностью вытеснить Путина.

«Но мы вернем себе наши земли – путем военных действий, с помощью дипломатии и со временем. Если наши партнеры будут оказывать давление на Путина, если Президент Трамп, Премьер-министр Стармер, лидеры ЕС, Глобального Юга, арабских стран, Китая и Латинской Америки решат надавить на него достаточно, Путин будет вынужден немедленно отступить.

Но если международное сообщество не готово противостоять Путину вместе, мы будем полагаться на собственные силы, наших стратегических партнеров и время. И я уверен, что справедливость возобладает. Когда спрашивают, к чему готова Украина, Украина готова прежде всего к завершению горячей фазы этой войны. Мы как никто в мире хотим мира, потому что война происходит на нашей земле», – сказал он.

По словам Владимира Зеленского, самый быстрый путь к дипломатии – это гарантирование членства Украины в НАТО и поддержка сильной армии.

«Одного членства в НАТО недостаточно, но оно дает уверенность в том, что Украина никогда не останется одна. Мы должны сохранить наше присутствие и гарантировать, что Украина имеет самую большую профессиональную армию в Европе – без рисков.

«Минска-3» не будет. Это не гарантия сохранности. Украине нужны реальные гарантии. НАТО гарантирует, что Путин вряд ли вторгнется снова. НАТО также укрепляет свою собственную безопасность благодаря сотням тысяч украинских военнослужащих. Это очень важно для всех», - подчеркнул Президент.

Также он добавил, что даже для России членство Украины в НАТО является гарантией того, что Украина не будет стремиться «отомстить военным путем».

«Вместо этого мы будем разрешать споры дипломатично. Вот почему я сказал, что НАТО – это гарантия для всех, стабильная и экономически выгодная.

Путин поймет необходимость прекратить эту войну только тогда, когда будет поставлен четкий ультиматум. Если США и Президент Трамп скажут ему: «Заканчивай войну, или Украина получит первое, второе, третье…», – он прислушается. Если Китай скажет ему: «Остановись, или мы разорвем экономические связи, введем санкции против твоих банков и изолируем твои компании», - он прислушается», - заявил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США, в случае нежелания поддерживать вступление Украины в НАТО, могли бы предоставить стране альтернативную гарантию безопасности в виде ядерного оружия.

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