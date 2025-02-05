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Мы не можем нарушать Конституцию – Владимир Зеленский заявил, что во время войны выборы требуют конституционных изменений

09:34, 5 февраля 2025
Владимир Зеленский в интервью отметил, что во время войны выборы нуждаются в изменениях в Конституцию.
Мы не можем нарушать Конституцию – Владимир Зеленский заявил, что во время войны выборы требуют конституционных изменений
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время войны выборы требуют конституционных изменений. По его словам, выборы пройдут после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«О моей легитимности: меня выбрали 73% украинцев. Я всегда был сторонником выборов. Но во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок. Ключевой вопрос касается не только правовых аспектов, но и человеческого фактора. Как будут голосовать солдаты в окопах? А как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях? Или их голоса больше не имеют значения? А как насчет 8 миллионов украинцев, которые из-за войны оказались за границей?», - сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения.

«Мы защищаем демократию, и выборы очень важны. Но будем откровенны: прекращение военного положения сейчас – это именно то, чего хочет Путин. Если военное положение будет отменено, большая часть нашей армии вернется домой – это их право. Но кто тогда будет защищать Украину? Без гарантий безопасности Россия вторгнется снова», - сказал он.

 Глава государства добавил, что не может быть компромиссов в вопросе суверенитета.

«Мы не можем нарушать Конституцию Украины, не можем признавать оккупированные территории российскими. Эти земли временно оккупированы, и это означает временно. Независимо от того, чего хочет Путин или кто-то другой за границей, мы никогда не признаем их российскими. Не может быть компромиссов по вопросу суверенитета», - заявил Зеленский.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что вопрос проведения выборов в Украине до конца 2025 пока не обсуждался с американской стороной. В то же время она подчеркнула, что Украина открыта к диалогу, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет этот вопрос. 

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