5 февраля – День Государственной специальной службы транспорта.

Фото: mil.in.ua

В среду, 5 февраля, в Украине отмечают День Государственной специальной службы транспорта.

Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) с 2017 года находится в ведении Министерства обороны Украины. Ее основная миссия – обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Специалисты ГССТ выполняют широкий спектр задач: занимаются разминированием территорий, строят фортификационные сооружения, восстанавливают железнодорожные пути и мосты, поврежденные в результате боевых действий. Их работа играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны и налаживании военной логистики.

Ранее у работников ГССТ не было отдельного профессионального праздника и праздновали День железнодорожника 4 ноября. Однако, поскольку сфера их деятельности значительно шире железнодорожного транспорта, было принято решение о введении специального дня, посвященного их важной работе.

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