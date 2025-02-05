США ведут очень конструктивные переговоры по Украине, — Дональд Трамп

По словам Дональда Трампа, в настоящее время США говорят с россиянами и с украинским руководством.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страна ведет «очень конструктивные переговоры по Украине», а также заверил, что он «сделает все», чтобы остановить войну. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, сейчас США говорят с россиянами и с руководством Украины.

«Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине», – заявил он.

Президент США отметил, что из-за разрушений, вызванных Россией, украинские города выглядят «так же плохо, как Газа, и даже хуже».

«Сейчас города в значительной степени разрушены. Мы говорим об очень грустном зрелище. Мы говорим о Газе. Что ж, многие из этих городов выглядят так же плохо, как Газа, а то и хуже», – сказал Трамп.

Также он добавил, что хочет прекратить «абсолютную бойню» и отметил, что еженедельно получает отчеты о количестве погибших в Украине военных и «эти цифры впечатляют».

«Когда вы слышите реальные цифры в Украине, какие, какие цифры, и это без учета разрушенных городов и всех убитых людей. Поэтому я хочу, чтобы это остановилось», – сказал он.

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