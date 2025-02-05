США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України, — Дональд Трамп

За словами Дональда Трампа, наразі США говорять з росіянами та з українським керівництвом.

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Президент сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країна веде «дуже конструктивні переговори щодо України», а також запевнив, що він «зробить все», щоб зупинити війну. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, що наразі США говорять з росіянами та з керівництвом України.

«Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України», – заявив він.

Президент США зазначив, що через руйнування, які спричинила Росія, українські міста виглядають «так само погано, як Газа, і навіть гірше».

«Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше», – сказав Трамп.

Також він додав, що хоче припинити «абсолютну бійню» та зазначив, що щотижня отримує звіти про кількість військових, які загинули в Україні, і «ці цифри вражають».

«Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося», – сказав він.

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