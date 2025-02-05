Дональд Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини

Дональд Трамп також припинив фінансування програми UNRWA.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він підписав укази про вихід країни з Ради ООН з прав людини, а також про припинення фінансування програми UNRWA, яка відповідає за допомогу палестинським біженцям. Про це він сказав під час пресконференції з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

США вже давно звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю і в тому, що вона «покриває уряди, які порушують права людини», зазначає Politico.

Нагадаємо, що Трамп вже не вперше виводить США з Ради ООН з прав людини. У 2018 році, за його першої каденції, президент вирішив вийти з організації після ухвалення більшої кількості резолюцій проти Ізраїлю, аніж проти Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Окрім того, Трамп припинив фінансування з боку США Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

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