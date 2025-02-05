Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини

08:48, 5 лютого 2025
Дональд Трамп також припинив фінансування програми UNRWA.
Дональд Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він підписав укази про вихід країни з Ради ООН з прав людини, а також про припинення фінансування програми UNRWA, яка відповідає за допомогу палестинським біженцям. Про це він сказав під час пресконференції з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

США вже давно звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю і в тому, що вона «покриває уряди, які порушують права людини», зазначає Politico.

Нагадаємо, що Трамп вже не вперше виводить США з Ради ООН з прав людини. У 2018 році, за його першої каденції, президент вирішив вийти з організації після ухвалення більшої кількості резолюцій проти Ізраїлю, аніж проти Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Окрім того, Трамп припинив фінансування з боку США Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рахункова палата збільшить чисельність працівників в рамках реформи, яка передбачає збільшення окладів у Рахунковій палаті

Закон про реформу Рахункової палати також передбачає збільшення оплати праці її співробітників

Верховній Раді рекомендували прийняти закон про забезпечення явки учасників процесу і підвищення штрафів за неповагу до суду

Комітет погодив фінальну редакцію законопроекту про посилення відповідальності за неповагу до суду і забезпечення явки в судові засідання

НАБУ отримало цінностей в об’ємі 80,88 млн грн від програми США на протидію високопосадовій корупції

В рамках лише однієї з програм – на протидію високопосадовій корупції – НАБУ отримало фінансування від США на 80,88 млн грн.

Громадська рада при Нацраді занепокоєна неможливістю бронювання окремих медіа і звернулася до Кабміну – Нацрада

У Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що громадська рада завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа

В суді знову зламали диск з доказами та розірвали том кримінальної справи — підозрюють засудженого

Засуджений звинуватив у пошкодженні матеріалів справи суддю та в подробицях розповів про «дії» судді в апеляційній скарзі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області