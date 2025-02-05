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Коли буде скасовано військовий стан, тоді в Україні будуть призначені вибори, — Зеленський

08:30, 5 лютого 2025
Володимир Зеленський заявив, що відкритий для будь-яких виборів, але наразі їх неможливо провести.
Коли буде скасовано військовий стан, тоді в Україні будуть призначені вибори, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за законодавством, вибори неможливі під час війни, а закінчення війни неможливе без гарантій безпеки для України. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Глава держави нагадав, що його обрали 73% населення України і він відкритий для будь-яких виборів.

«Але під час війни виборів бути не може, для цього потрібно змінити законодавство, Конституцію тощо. Це великі проблеми. Але є не законні, а дуже людські причини. Наприклад, як голосуватимуть наші військові? Це не питання від мене. Це питання від усіх українців, як цивільних, так і військових. Як зможуть проголосувати люди на окупованих територіях? Це мільйони людей. Як вони виражатимуть свою волю, кого вони хочуть обирати? Як голосуватимуть 8 мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну?» – сказав він.

Зеленський зазначив, що війна закінчиться – раніше чи пізніше. І щойно буде скасовано воєнний стан, у країні призначать вибори.

«Тоді точно будуть призначені вибори, які потрібні для захисту демократії. Тому це необхідно, але будь ласка, зрозумійте одну річ: якщо ми зупинимо війну та скасуємо воєнний стан зараз – це те, чого хоче Путін. Це означатиме, що більшість наших військових повернеться додому. Хто тоді нас захищатиме? Які гарантії безпеки має Україна, що завадять Росії знову спробувати окупувати нас. Це неможливо, тому спочатку нам потрібні відповіді на ці запитання», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що питання проведення виборів в Україні до кінця 2025 року поки не обговорювалося з американською стороною. Водночас вона підкреслила, що Україна відкрита до діалогу, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить це питання. 

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Україна війна Володимир Зеленський

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