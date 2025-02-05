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Володимир Зеленський заявив, що американські компанії заробили мільйони внаслідок війни в Україні

08:12, 5 лютого 2025
Війна дала американським компаніям можливість укласти контракти на мільйони, пояснив Президент Володимир Зеленський в інтервʼю Пірсу Моргану.
Володимир Зеленський заявив, що американські компанії заробили мільйони внаслідок війни в Україні
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що США заробили мільярди доходів внаслідок війни в Україні та безцінний бойовий досвід. За його словами, американські компанії мають контракти на зброю за найвищими цінами за останні 50 років через величезний попит, викликаний повномасштабною війною, розпочатою Росією в Україні. Про це він сказав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

«Усі європейські країни мають такий запит. Люди бояться. Це величезні гроші. Американські компанії заробили мільйони навіть на ліцензіях, тому що мають офіси в Європі. Отже, це мільярди доходів. І я вважаю, що ця війна точно принесла це, крім усього поганого», - заявив Зеленський.

Крім того, Глава держави наголосив, що технології, які були розроблені в Україні, стали доступними і для західних країн. США, зокрема, отримали досвід сучасної великої сухопутної війни - і не тільки за допомогою розвідки, а й від самих військових, які використовують американську зброю.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп запропонував обмін рідкоземельних металів з України на військову допомогу США, що відповідає одному з пунктів українського Плану перемоги.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Трампа про рідкоземельні метали. Він сказав, що Україна готова видобувати корисні копалини разом з партнерами.

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США росія Україна війна Володимир Зеленський

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