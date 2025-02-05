Владимир Зеленский заявил, что американские компании заработали миллионы в результате войны в Украине

Война дала американским компаниям возможность заключить контракты на миллионы, объяснил Президент Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США заработали миллиарды доходов в результате войны в Украине и бесценный боевой опыт. По его словам, американские компании имеют контракты на оружие по самым высоким ценам за последние 50 лет из-за огромного спроса, вызванного полномасштабной войной, начатой ​​Россией в Украине. Об этом он сказал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«У всех европейских стран такой запрос. Люди боятся. Это огромные деньги. Американские компании заработали миллионы даже на лицензиях, потому что у них есть офисы в Европе. Следовательно, это миллиарды доходов. И я считаю, что эта война точно принесла это кроме всего плохого», - заявил Зеленский.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что технологии, разработанные в Украине, стали доступными и для западных стран. США, в частности, получили опыт современной великой сухопутной войны – и не только с помощью разведки, но и от самых военных, использующих американское оружие.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп предложил обмен редкоземельных металлов с Украины на военную помощь США, что соответствует одному из пунктов украинского Плана победы.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Трампа о редкоземельных металлах. Он отметил, что Украина готова добывать полезные ископаемые вместе с партнерами.

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