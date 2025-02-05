В Ровно подростку выстрелили из пистолета в глаз – перед судом предстанет 18-летний парень

Парень потерял зрение на правый глаз.

В Ровно во время схватки между двумя компаниями 18-летнему парню выстрелили из пневматического пистолета в глаз. Следователи сообщили о подозрении его сверстнику – за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Инцидент произошел еще 2 декабря 2024 года.

Медики, госпитализировавшие парня в больницу, диагностировали у пострадавшего проникающее ранение, в результате чего парень потерял зрение на правый поврежденный глаз.

Как указывают в полиции, подозреваемому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

4 февраля в полиции указали, что досудебное расследование закончено и при процессуальном согласовании прокуратуры направлены материалы уголовного производства в суд.

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