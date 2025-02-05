В Киеве перенесли работы в центре – когда будут ограничивать движение транспорта

Проведение ремонтных работ на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади будут проходить с 4 по 18 февраля.

В Киеве частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади будут проходить с 4 по 18 февраля.

Как указывают в КГГА, работы по ликвидации проседания на дорожном полотне, которые планировали проводить на этом участке с 25 января по 7 февраля, – переносятся.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.