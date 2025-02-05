У Києві перенесли роботи в центрі – коли будуть обмежувати рух транспорту

Проведення ремонтних робіт на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі триватимуть із 4 до 18 лютого.

У Києві часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі триватимуть із 4 до 18 лютого.

Як вказують у КМДА, роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні, що планували проводити на цій ділянці із 25 січня до 7 лютого, – переносяться.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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