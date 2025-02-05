Як виглядає сцена Нацвідбору на Євробачення-2025

До Нацвідбору повертається фан-зона.

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Уже 8 лютого відбудеться Національний відбор на Євробачення-2025. І уже стало відомо, як буде виглядати сцена.

Як пише «Суспільне мовлення», на глядачів очікує двоярусна оновлена сцена Нацвідбору, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.

За словами креативного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2025 Германа Нєнова, сцена дійсно буде нагадувати глядачеві про велике Євробачення.

Також до Нацвідбору повертається фан-зона.

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту.

Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.

За результатами жеребкування, десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:

Влад Шериф — «Wind of change» Абіє — «Дім» MOLODI — «my sea» Future Culture — «Waste My Time» Маша Кондратенко — «No Time to Cry» KHAYAT — «HONOR» FIЇNKA — «Культура» KRYLATA — «STAY TRUE» Ziferblat — «Bird of Pray» «ДК Енергетик» — «Сіль»

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