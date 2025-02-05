Практика судів
  1. В Україні

Як виглядає сцена Нацвідбору на Євробачення-2025

07:18, 5 лютого 2025
До Нацвідбору повертається фан-зона.
Як виглядає сцена Нацвідбору на Євробачення-2025
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уже 8 лютого відбудеться Національний відбор на Євробачення-2025. І уже стало відомо, як буде виглядати сцена.

Як пише «Суспільне мовлення», на глядачів очікує двоярусна оновлена сцена Нацвідбору, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.

За словами креативного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2025 Германа Нєнова, сцена дійсно буде нагадувати глядачеві про велике Євробачення.

Також до Нацвідбору повертається фан-зона.

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту.

Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.

За результатами жеребкування,  десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:

  1. Влад Шериф — «Wind of change»
  2. Абіє — «Дім»
  3. MOLODI — «my sea»
  4. Future Culture — «Waste My Time»
  5. Маша Кондратенко — «No Time to Cry»
  6. KHAYAT — «HONOR»
  7. FIЇNKA — «Культура»
  8. KRYLATA — «STAY TRUE»
  9. Ziferblat — «Bird of Pray»
  10. «ДК Енергетик» — «Сіль»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада при Нацраді занепокоєна неможливістю бронювання окремих медіа і звернулася до Кабміну – Нацрада

У Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що громадська рада завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа

В суді знову зламали диск з доказами та розірвали том кримінальної справи — підозрюють засудженого

Засуджений звинуватив у пошкодженні матеріалів справи суддю та в подробицях розповів про «дії» судді в апеляційній скарзі.

У Мінцифри повідомили, що мають багато спільних проектів з USAID, але робота над ними не зупиниться через аудит у США

Незважаючи на те, що частка USAID була значною у фінансуванні проектів Мінцифри, і воно фінансувало навіть розвиток «Дії», проекти не зупиняться.

«Цінностей на 52 млн грн отримали, ВАКС виніс 16 обвинувальних вироків» – НАБУ у звітах про виконання програми за кошти США вказувало як показник кількість вироків Антикорсуду

Звітуючи за програмою, профінансованою США на 80,8 млн грн, НАБУ в якості показника виконання вказувало кількість винесених Вищим антикорупційним судом обвинувальних вироків

Реформа української прокуратури на паузі — Державний департамент США заблокував фінансування

Атестацію прокурорів та процес оптимізації органів прокуратури поки що фінансувати не будуть, як і різноманітні робочі групи та допомогу експертів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області