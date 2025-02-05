Кияни здали на екологічну утилізацію майже 9 тисяч хвойних дерев – які райони у лідерах

Під час екологічної утилізації хвойних дерев утворюється щепа, яку використовують у зеленому господарстві.

Жителі Києва принесли до пунктів прийому понад 8,6 тисяч новорічних дерев. У лідерах за кількістю принесених до пунктів ялинок і сосен – Дарницький, Дніпровський та Святошинський райони столиці, повідомили у КМДА.

Так, на численні прохання киян місто значно збільшило кількість пунктів прийому хвойних дерев – із 44 до 78. Кияни, які не встигли скористатися послугою, можуть це зробити, завітавши в робочий час на виробничі бази районних КП УЗН, а також лісопаркових господарств столиці.

Нагадаємо, під час екологічної утилізації хвойних дерев утворюється щепа, яку використовують у зеленому господарстві. Зокрема, фахівці мульчують лунки молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів і збереження вологи в спекотні літні місяці.

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