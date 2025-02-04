У Азербайджана є докази, що їх літак збила російська система ППО

У Азербайджана є фрагмент ракети, яка збила літак.

Фото: Getty Images

Пасажирський літак Embraer авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії», який розбився в грудні після перенаправлення з Росії до Казахстану, був збитий російською системою ППО «Панцир-С». У Азербайджана є фрагмент цієї ракети. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на співрозмовника в уряді Азербайджану.

25 грудня 2024 року літак, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Раніше президент Азербайджану Алієв заявляв, що літак, що розбився під Актау, був пошкоджений через обстріл з землі.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

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