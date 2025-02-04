У Азербайджана есть доказательства, что их самолет сбила российская система ПВО

У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которая сбила самолет.

Фото: Getty Images

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», разбившийся в декабре после перенаправления из России в Казахстан, был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С». У Азербайджана есть фрагмент этой ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседника в правительстве Азербайджана.

25 декабря 2024 года самолет, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Ранее президент Азербайджана Алиев заявлял, что разбившийся под Актау самолет был поврежден из-за обстрела с земли.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

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