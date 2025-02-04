НБУ признал деятельность онлайн-сервиса BitCapital незаконной

В Нацбаке заявили, что сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора.

Национальный банк Украины сообщил, что по результатам анализа сделок, заключаемых сервисом «BitCapital», обнаружил в таких сделках признаки финансовой услуги по предоставлению средств в кредит. В целях уклонения от выполнения требований законодательства Украины эта услуга маскируется в договорах с потребителями как предоставление ссуд в криптоактивах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Поглиблений аналіз показав, що сервіс «BitCapital», формально надаючи позики в USDT, фактично видавав кредити в національній валюті України – гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми», - йдеться у заяві.

НБУ зазначив, що отримав більше 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через вебсайт сервісу «BitCapital» (далі – сервіс «BitCapital»), на якому була розміщена інформація про юридичну особу-нерезидента надавача послуг на сервісі «BitCapital», а саме GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED (реєстраційний номер 15205752).

У зверненнях до Національного банку споживачі скаржаться на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах, передбачених законодавством України та агресивно стягувала заборгованість.

«У зв'язку з визнанням у правочинах, що укладаються сервісом «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги та, відповідно, здійснення діяльності з надання такої послуги поза законом та без дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері надання фінансових послуг, а саме про захист прав споживачів фінансових послуг, Національний банк провів відповідну перевірку», - заявив регулятор.

Проведена перевірка, яка, в тому числі, полягала в глибинному аналізі договорів та розкриття інформації на онлайн-ресурсі сервісу «BitCapital», виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

НБУ підкреслив, що виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та відповідного сервісу «BitCapital». Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України та відповідним наглядом регулятора.

«З огляду на вищезазначені факти Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі «BitCapital», наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит», - повідомив Нацбанк.

Також там додали, що наразі встановлено ознаку небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб / керівника / власників істотної участі установи, в разі здійснення цією установою безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку.

Національний банк України попередив усіх громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, особливо тими, що працюють з віртуальними активами. Перед підписанням будь-якого договору про надання фінансової послуги або послуги, подібної на фінансову, обов’язково треба перевіряти на офіційному Інтернет-представництві Національного банку, чи включена така установа до реєстрів НБУ.

«Якщо так, то, відповідно, вона має дотримуватися всіх вимог законодавства.

З метою належного та своєчасного інформування споживачів щодо будь-яких виявлених фактів здійснення діяльності з надання фінансових послуг без ліцензії або надання послуг, які мають ознаки фінансових, повідомлення про такі сервіси розміщуються на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», - додав Нацбанк.