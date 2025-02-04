Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий

Весной на Украине вырастут пенсии.

Фото: hvylya.net

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 марта в стране будут повышены пенсии. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта», - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

Также Президент добавил, что было почти 13 млн заявок на «еПоддержку», и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.

«Количество участников программы доказывает ее необходимость и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы «Национальный кэшбек» - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству», – заявил Зеленский.

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