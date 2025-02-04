Марко Рубио считает, что некоторые организации могли саботировать проекты после приостановления финансирования США

По словам Марко Рубио, часть гуманитарных организаций могли саботировать проекты, чтобы выразить свою политическую точку зрения.

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Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что некоторые гуманитарные организации могли намеренно саботировать проекты, чтобы доказать свою правоту после того, как США приостановили большую часть помощи, пишет France24.

«Я издал общее постановление об отказе, в котором говорилось, что если это программы по спасению жизней, то ладно; если это предоставление продовольствия, лекарств или чего-то, что спасает жизни и является неотложным и срочным, то вы не подпадаете под заморозку», — сказал Рубио и добавил, что не знает «насколько яснее мы можем это выразить».

«Я бы сказал, что если какая-то организация получает средства из Соединенных Штатов и не знает, как применить отказ от требований, то у меня возникают реальные вопросы относительно компетентности этой организации, или я задаюсь вопросом, не саботируют ли они ее намеренно в целях выражения политической точки зрения», — заявил государственный секретарь США.

Ранее Рубио сообщил, что его назначили исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку рассматривается возможность резкого сокращения помощи и объединения организации с Государственным департаментом.

По данным издания, некоторые неправительственные организации заявляли, что они слышали о многочисленных случаях, когда гуманитарные организации испытывали трудности в своей работе. В основном это были небольшие организации, предоставляющие целевые услуги, такие как здравоохранение или образование, и не имевшие резервов.

Ранее Белый дом опубликовал некоторые примеры программ Агентства США по международному развитию (USAID), через которые, в частности, косвенно финансировалось выращивание мака в Афганистане.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.

Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности, есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопросы запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.

Также мы писали, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников в 835 млн долларов.

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