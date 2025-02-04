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Марко Рубіо вважає, що деякі організації могли саботувати проекти після призупинення фінансування США

21:52, 4 лютого 2025
За словами Марка Рубіо, частина гуманітарних організацій могли саботувати проекти, щоб висловити свою політичну точку зору.
Марко Рубіо вважає, що деякі організації могли саботувати проекти після призупинення фінансування США
Фото: AP
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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що деякі гуманітарні організації могли навмисно саботувати проекти, щоб довести свою правоту після того, як США призупинили більшу частину допомоги, пише France24.

«Я видав загальну постанову про відмову, в якій говорилося, що якщо це програми з порятунку життів, то добре; якщо це надання продовольства, ліків чи чогось, що рятує життя і є невідкладним та терміновим, то ви не підпадаєте під заморозку», — сказав Рубіо і додав, що не знає «наскільки ясніше ми можемо це висловити».

«Я б сказав, що якщо якась організація отримує кошти зі Сполучених Штатів і не знає, як застосувати відмову від вимог, то у мене виникають реальні питання щодо компетентності цієї організації, або я запитую себе, чи не саботують вони її навмисно з метою висловлення політичної точки зору», - заявив державний секретар США.

Раніше Рубіо повідомив, що його призначили виконувачем обов'язків глави Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), оскільки розглядається можливість різкого скорочення допомоги та об'єднання організації з Державним департаментом.

За даними видання, деякі неурядові організації заявляли, що вони чули про численні випадки, коли гуманітарні організації стикалися з труднощами у своїй роботі. В основному це були невеликі організації, що надавали цільові послуги, такі як охорона здоров'я або освіта, які не мали резервів.

Раніше Білий дім опублікував деякі приклади програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через які зокрема опосередковано фінансувалося вирощування маку в Афганістані.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», перевірками постів у Facebook на предмет «недостовірності контенту» займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, під «недостовірний контент» підпадає критика підтримки Заходу і новини, пов’язані з мобілізацією в Україні.

Серед організацій, які займалися питанням роботи медіа і отримували кошти від Агентства зокрема є ГО «Інтерньюз-Україна», очільник якого Костянтин Квурт разом з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним ініціювали питання заборони Telegram в Україні. За даними ІМІ, близько 90% українських медіа отримували гранти від USAID.

Також ми писали, що USAID виділив програму на 90 млн доларів для підтримки доброчесності чиновників в Україні «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Серед отримувачів були як державні органи, так і низка громадських організацій.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

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США

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