USAID фінансувало зрошувальні канали і добрива для підтримки вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані – Білий дім

Також USAID виділив на програму підтримки доброчесності чиновників в Україні 90 млн доларів.

Білий дім опублікував деякі приклади програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через які зокрема опосередковано фінансувалося вирощування маку в Афганістані.

«Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проекти вкорінених бюрократів, практично без нагляду», зазначає Білий дім у прессрелізі.

«Ось лише кілька прикладів витрат та зловживання:

«Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалося десятиліттями.

При президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припинилися», додали у Білому домі.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», перевірками постів у Facebook на предмет «недостовірності контенту» займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, під «недостовірний контент» підпадає критика підтримки Заходу і новини, пов’язані з мобілізацією в Україні.

Серед організацій, які займалися питанням роботи медіа і отримували кошти від Агентства зокрема є ГО «Інтерньюз-Україна», очільник якого Костянтин Квурт разом з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним ініціювали питання заборони Telegram в Україні. За даними ІМІ, близько 90% українських медіа отримували гранти від USAID.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що USAID виділив програму на 90 млн доларів для підтримки доброчесності чиновників в Україні «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Серед отримувачів були як державні органи, так і низка громадських організацій.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.