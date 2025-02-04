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USAID фінансувало зрошувальні канали і добрива для підтримки вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані – Білий дім

11:41, 4 лютого 2025
Також USAID виділив на програму підтримки доброчесності чиновників в Україні 90 млн доларів.
USAID фінансувало зрошувальні канали і добрива для підтримки вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані – Білий дім
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Білий дім опублікував деякі приклади програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через які зокрема опосередковано фінансувалося вирощування маку в Афганістані.

«Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проекти вкорінених бюрократів, практично без нагляду», зазначає Білий дім у прессрелізі.

«Ось лише кілька прикладів витрат та зловживання:

  • 1,5 мільйона доларів  на «розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії»
  • $70 000  на виробництво «DEI musical» в Ірландії
  • $2,5 млн  на електромобілі для В'єтнаму
  • 47 000 доларів  на «трансгендерну оперу» в Колумбії
  • 32 000 доларів  за «трансгендерний комікс» у Перу
  • 2 мільйони доларів  на зміну статі та «ЛГБТ-активізм» у Гватемалі
  • 6 мільйонів доларів  на фінансування туризму в Єгипті
  • Сотні тисяч доларів  для некомерційної організації, пов’язаної з терористичними організаціями — навіть ПІСЛЯ того, як генеральний інспектор розпочав розслідування
  • Мільйони для EcoHealth Alliance — яка брала участь у дослідженнях в лабораторії Ухань
  • «Сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії»
  • Фінансування виробництва «персоналізованих» протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються
  • Сотні мільйонів доларів на фінансування «зрошувальних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані», що приносить користь Талібану», зазначили у Білому домі.

«Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалося десятиліттями.

При президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припинилися», додали у Білому домі.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», перевірками постів у Facebook на предмет «недостовірності контенту» займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, під «недостовірний контент» підпадає критика підтримки Заходу і новини, пов’язані з мобілізацією в Україні.

Серед організацій, які займалися питанням роботи медіа і отримували кошти від Агентства зокрема є ГО «Інтерньюз-Україна», очільник якого Костянтин Квурт разом з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним ініціювали питання заборони Telegram в Україні. За даними ІМІ, близько 90% українських медіа отримували гранти від USAID.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що USAID виділив програму на 90 млн доларів для підтримки доброчесності чиновників в Україні «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Серед отримувачів були як державні органи, так і низка громадських організацій.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

Автор: Наталя Мамченко

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США

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USAID фінансувало зрошувальні канали і добрива для підтримки вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані – Білий дім

Також USAID виділив на програму підтримки доброчесності чиновників в Україні 90 млн доларів.

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