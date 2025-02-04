Белый дом опубликовал некоторые примеры программ Агентства США по международному развитию (USAID), через которые, в частности, косвенно финансировалось выращивание мака в Афганистане.
«Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты укорененных бюрократов, практически без присмотра», отмечает Белый дом в пресс-релизе.
«Вот лишь несколько примеров расходов и злоупотреблений:
«Список буквально можно продолжать и продолжать – и все это происходило десятилетиями.
При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребление прекратились», добавили в Белом доме.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.
Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности, есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопросы запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.
Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.
В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников в 835 млн долларов.
Автор: Наталя Мамченко
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