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USAID финансировало оросительные каналы и удобрения для поддержания выращивания мака и производства героина в Афганистане – Белый дом

11:41, 4 февраля 2025
Также USAID выделил на программу поддержки добродетели чиновников в Украине 90 млн долларов.
USAID финансировало оросительные каналы и удобрения для поддержания выращивания мака и производства героина в Афганистане – Белый дом
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Белый дом опубликовал некоторые примеры программ Агентства США по международному развитию (USAID), через которые, в частности, косвенно финансировалось выращивание мака в Афганистане.

«Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты укорененных бюрократов, практически без присмотра», отмечает Белый дом в пресс-релизе.

«Вот лишь несколько примеров расходов и злоупотреблений:

  • 1,5 миллиона долларов на «расширение справедливости разнообразия и привлечение к рабочим местам и бизнес-сообществам Сербии»
  • $70 000 на производство DEI musical в Ирландии
  • $2,5 млн на электромобили для Вьетнама
  • 47 000 долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии
  • 32 000 долларов за «трансгендерный комикс» в Перу
  • 2 миллиона долларов в смену пола и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале
  • 6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте
  • Сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование
  • Миллионы для EcoHealth Alliance — участвовавшая в исследованиях в лаборатории Ухань
  • «Сотни тысяч блюд, ушедших связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии»
  • Финансирование производства «персонализированных» противозачаточных средств контроля рождаемости в развивающихся странах
  • Сотни миллионов долларов на финансирование «оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане», что приносит пользу Талибану», отметили в Белом доме.

«Список буквально можно продолжать и продолжать – и все это происходило десятилетиями.

При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребление прекратились», добавили в Белом доме.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.

Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности, есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопросы запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников в 835 млн долларов.

Автор: Наталя Мамченко

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