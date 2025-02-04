Также USAID выделил на программу поддержки добродетели чиновников в Украине 90 млн долларов.

Белый дом опубликовал некоторые примеры программ Агентства США по международному развитию (USAID), через которые, в частности, косвенно финансировалось выращивание мака в Афганистане.

«Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты укорененных бюрократов, практически без присмотра», отмечает Белый дом в пресс-релизе.

«Вот лишь несколько примеров расходов и злоупотреблений:

1,5 миллиона долларов на «расширение справедливости разнообразия и привлечение к рабочим местам и бизнес-сообществам Сербии»

$70 000 на производство DEI musical в Ирландии

$2,5 млн на электромобили для Вьетнама

47 000 долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии

32 000 долларов за «трансгендерный комикс» в Перу

2 миллиона долларов в смену пола и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале

6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте

Сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование

Миллионы для EcoHealth Alliance — участвовавшая в исследованиях в лаборатории Ухань

«Сотни тысяч блюд, ушедших связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии»

Финансирование производства «персонализированных» противозачаточных средств контроля рождаемости в развивающихся странах

Сотни миллионов долларов на финансирование «оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане», что приносит пользу Талибану», отметили в Белом доме.

«Список буквально можно продолжать и продолжать – и все это происходило десятилетиями.

При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребление прекратились», добавили в Белом доме.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», проверками постов в Facebook на предмет «недостоверности контента» занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID. В частности, под «недостоверный контент» подпадает критика поддержки Запада и новости, связанные с мобилизацией в Украине.

Среди организаций, которые занимались вопросом работы медиа и получали средства от Агентства, в частности, есть ОО «Интерньюз-Украина», глава которого Константин Квурт вместе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным инициировали вопросы запрета Telegram в Украине. По данным ИМИ, около 90% украинских медиа получали гранты от USAID.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что USAID выделил программу на 90 млн долларов для поддержания добродетели чиновников в Украине «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». Среди получателей были как государственные органы, так и ряд общественных организаций.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников в 835 млн долларов.

Автор: Наталя Мамченко

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