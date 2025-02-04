В Киеве вывели на дороги спецтехнику для обработки и очистки дорог, видео

По прогнозу синоптиков, 4 февраля, в столице местами небольшой снег.

В Киеве с вечера 3 февраля снежит, поэтому на дороги столицы вывели специальную технику для расчистки и противогололедной обработки дорог и тротуаров. Как отметили в КГГА, с ночи задействованы 108 единиц дорожной спецтехники и 151 дорожник в составе 22 бригад.

Сотрудники убирают от снега остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары, пешеходные переходы. Кроме этого, обрабатывают противогололедными средствами городские дороги, мосты, спуски и подъемы.

В зеленых зонах и парках к уборке задействованы 290 работников «зеленстроев». Дворы и придомовые территории обрабатывают противоположными материалами 3,2 тысячи работников управляющих компаний.

По прогнозу синоптиков, 4 февраля, в столице местами небольшой снег. Температура днем ​​около 0°С.

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