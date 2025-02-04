Командующий войсками ОК «Юг» Геннадий Шаповалов уходит с должности

Он будет заниматься координацией военной помощи от международных партнеров.

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов заявил, что уходит с должности командующего войсками ОК «Юг».

«Имел честь быть командующим войсками оперативного командования «Юг» - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины по всем направлениям», — отметил Шаповалов в соцсетях.

Он также поблагодарил «каждого и каждого за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество по защите Украинского государства».

Как известно, Шаповалов состоял в должности командующего войсками ОК «Юг» с апреля 2024 года.

В то же время, 19 января Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявлял, что бригадный генерал Шаповалов будет работать с партнерами Украины в Висбадене, Германия.

По словам Главы государства, главной задачей Шаповалова станет координация пособия по безопасности Украины.

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