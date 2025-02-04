Судья выехала за границу и не вернулась в Украину — ВСП уволил судью Хозяйственного суда Харьковской области Елену Смирнову

Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Здание Хозяйственного суда Харьковской области. Источник фото - Судебная власть

Высший совет правосудия уволил судью Хозяйственного суда Харьковской области Смирнову Елену Владимировну за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщает ВСП.

Указывается, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаружившей его несоответствие должности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 внесла представление в Совет правосудия об увольнении Елены Смирновой.

В ходе дисциплинарного производства установлено, что судья сознательно не вернулась в Украину и отказывается выполнять возложенную на нее обязанность осуществлять правосудие от имени Украины.

«Эти обстоятельства свидетельствуют о грубом и систематическом пренебрежении Еленой Смирновой обязанностями судьи и морально-нравственными принципами поведения судьи», — отмечает ВСП.

Указанное свидетельствует о наличии в действиях судьи Хозяйственного суда Харьковской области Елены Смирновой признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросе соблюдение норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям), добавляет Совет.

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