Энергетики ввели аварийные отключения света в 8 областях Украины

Речь идет о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях энергетики 4 февраля применили аварийные отключения. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения», - сообщили в компании.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00, а по возможности – не пользоваться в этот период мощными электроприборами и не включать несколько таких устройств одновременно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.