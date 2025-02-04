Енергетики запровадили аварійні відключення світла у 8 областях України

Мова йде про Харківську, Сумську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську (частково) і Черкаську (частково) областях.

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях енергетики 4 лютого застосували аварійні відключення. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення», - повідомили у компанії.

Енергетики закликають споживати електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00, а за можливості – не користуватися у цей період потужними електроприладами та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.

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