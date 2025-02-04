Суддя виїхала за кордон та не повернулася в Україну — ВРП звільнила суддю Господарського суду Харківської області Олену Смірнову

Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Будівля Господарського суду Харківської області. Джерело фото - Судова влада

Вища рада правосуддя звільнила суддю Господарського суду Харківської області Смірнову Олену Володимирівну за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє ВРП.

Вказується, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 листопада 2024 року внесла подання до Ради правосуддя про звільнення Олени Смірнової.

Під час дисциплінарного провадження встановлено, що суддя свідомо не повернулася в Україну та відмовляється виконувати покладений на неї обов’язок здійснювати правосуддя від імені України.

«Ці обставини свідчать про грубе і систематичне нехтування Оленою Смірновою обов’язками судді та морально-етичними принципами поведінки судді», — наголошує ВРП.

Зазначене свідчить про наявність у діях судді Господарського суду Харківської області Олени Смірнової ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях дотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів), додає Рада.

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