Командувач військ ОК «Південь» Геннадій Шаповалов йде з посади

Він буде займатися координацією військової допомоги від міжнародних партнерів.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов заявив, що йде з посади командувача військ ОК «Південь».

«Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках», — зазначив Шаповалов у соцмережах.

Він також подякував «кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави».

Як відомо, Шаповалов перебував на посаді командувача військ ОК «Південь» з квітня 2024 року.

Водночас 19 січня Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявляв, що бригадний генерал Шаповалов працюватиме з партнерами України у Вісбадені, Німеччина.

За словами Глави держави, головним завданням Шаповалова стане координація безпекової допомоги Україні.

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