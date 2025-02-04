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У Києві вивели на дороги спецтехніку для обробки та очистки доріг, відео

12:06, 4 лютого 2025
За прогнозом синоптиків, 4 лютого, у столиці місцями невеликий сніг.
У Києві вивели на дороги спецтехніку для обробки та очистки доріг, відео
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У Києві з вечора 3 лютого сніжить, відтак на дороги столиці вивели спеціальну техніку для розчищення та протиожеледної обробки доріг і тротуарів. Як вказали у КМДА, з ночі задіяні 108 одиниць дорожньої спецтехніки та 151 дорожник у складі 22 бригад.

Працівники прибирають від снігу зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи. Окрім цього, обробляють протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски і підйоми. 

У зелених зонах і парках до прибирання задіяні 290 працівників «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами 3,2 тисячі працівників керуючих компаній.

За прогнозом синоптиків, 4 лютого, у столиці місцями невеликий сніг. Температура вдень близько 0°.

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Київ

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