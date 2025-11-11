Тимофій Милованов складає повноваження члена Наглядової ради «Енергоатому»

Тимофій Милованов повідомив про вихід із наглядової ради «Енергоатому».

Тимофій Милованов повідомив, що складає повноваження члена Наглядової ради «Енергоатому». За його словами, 11 листопада подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання ради. Він зазначив, що метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася навколо компанії.

Милованов запропонував ухвалити два рішення: тимчасово відсторонити посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу, та створити незалежний комітет з етики й комплаєнсу для перевірки закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів і проведенням forensic-аудиту.

Він наголосив, що заяви НАБУ, журналістські розслідування та суспільний резонанс є достатнім приводом для таких кроків.

Тимофій Милованов заявив, що, на його думку, рішення Наглядової ради «Енергоатому» має формальний характер, а робота ради зосередилася на процедурних питаннях замість створення прозорої системи комплаєнсу та ухвалення оперативних рішень.

Він також опублікував заяву про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради «Енергоатому».

