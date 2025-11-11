Тимофей Милованов складывает полномочия члена Наблюдательного совета «Энергоатома»

Тимофей Милованов сообщил о выходе из наблюдательного совета «Энергоатома».

Тимофей Милованов сообщил, что складывает полномочия члена Наблюдательного совета «Энергоатома». По его словам, 11 ноября он подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания совета. Он отметил, что целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании.

Милованов предложил принять два решения: временно отстранить должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса, и создать независимый комитет по этике и комплаенсу для проверки закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

Он подчеркнул, что заявления НАБУ, журналистские расследования и общественный резонанс являются достаточным поводом для таких шагов.

Тимофей Милованов заявил, что, по его мнению, решение Наблюдательного совета «Энергоатома» носит формальный характер, а работа совета сосредоточилась на процедурных вопросах вместо создания прозрачной системы комплаенса и принятия оперативных решений.

Он также опубликовал заявление о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета «Энергоатома».

