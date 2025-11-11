  1. В Україні
  2. / У світі

Україна отримає від Німеччини €9 млрд на оборону та €40 млн на цивільну допомогу

19:23, 11 листопада 2025
Міністр закордонних справ ФРН Вадефуль заявив, що Німеччина допоможе Україні пережити зиму війни.
Україна отримає від Німеччини €9 млрд на оборону та €40 млн на цивільну допомогу
Фото: iPress.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німеччина продовжить надавати Україні значну підтримку, виділивши у 2025 році €9 млрд на військову допомогу та додаткові €40 млн на гуманітарні потреби, щоб допомогти пережити зиму війни. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед від’їздом на саміт G7 у Ніагара-он-те-Лейк, Канада, де з партнерами координуватимуть відповідь на міжнародні кризи.

«Ми залишаємося відданими та рішуче налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий мир. Тільки Німеччина надала Україні дев'ять мільярдів євро військової допомоги цього року. Одночасно ми збільшуємо наші цивільні внески: ми допомагаємо українцям пережити ще одну зиму війни, надаючи додаткові 40 млн євро. Ми допомагаємо підтримувати тепло та освітлення в будинках і не даємо Росії зламати моральний дух захисників їхньої батьківщини своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газо- та теплопостачання», — підкреслив Вадефуль.

На саміті також обговорять Близький Схід, де ключовим є дотримання припинення вогню та відбудова Гази без участі ХАМАС. Німеччина активно долучиться до цих зусиль, а також до стабілізації криз у Судані та Гаїті. Вадефуль зазначив, що G7 залишається рушійною силою міжнародної співпраці для миру та стабільності.

«Це зобов'язання є надзвичайно важливим, оскільки наша свобода та безпека перебувають під загрозою, як ніколи раніше - через продовження війни Росії в агресії проти України, напади на стратегічно важливу інфраструктуру та втручання в повітряний рух, а також підрив виборів та демократичних процесів. Перед обличчям таких загроз єдність, яку представляють члени G7, залишається вирішальною», — заявив міністр.

Також, за його словами, питання морської безпеки, сировини, торговельних шляхів і ланцюгів поставок, на яких акцентує Канада, мають значення для оборони, торгівлі та економіки Німеччини, адже їх порушення загрожує виробництву, зростанню та робочим місцям.

До саміту G7 приєднаються Індія, Південна Корея, Саудівська Аравія та Південна Африка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина гроші Україна оборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]