Україна отримає від Німеччини €9 млрд на оборону та €40 млн на цивільну допомогу

Міністр закордонних справ ФРН Вадефуль заявив, що Німеччина допоможе Україні пережити зиму війни.

Фото: iPress.ua

Німеччина продовжить надавати Україні значну підтримку, виділивши у 2025 році €9 млрд на військову допомогу та додаткові €40 млн на гуманітарні потреби, щоб допомогти пережити зиму війни. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед від’їздом на саміт G7 у Ніагара-он-те-Лейк, Канада, де з партнерами координуватимуть відповідь на міжнародні кризи.

«Ми залишаємося відданими та рішуче налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий мир. Тільки Німеччина надала Україні дев'ять мільярдів євро військової допомоги цього року. Одночасно ми збільшуємо наші цивільні внески: ми допомагаємо українцям пережити ще одну зиму війни, надаючи додаткові 40 млн євро. Ми допомагаємо підтримувати тепло та освітлення в будинках і не даємо Росії зламати моральний дух захисників їхньої батьківщини своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газо- та теплопостачання», — підкреслив Вадефуль.

На саміті також обговорять Близький Схід, де ключовим є дотримання припинення вогню та відбудова Гази без участі ХАМАС. Німеччина активно долучиться до цих зусиль, а також до стабілізації криз у Судані та Гаїті. Вадефуль зазначив, що G7 залишається рушійною силою міжнародної співпраці для миру та стабільності.

«Це зобов'язання є надзвичайно важливим, оскільки наша свобода та безпека перебувають під загрозою, як ніколи раніше - через продовження війни Росії в агресії проти України, напади на стратегічно важливу інфраструктуру та втручання в повітряний рух, а також підрив виборів та демократичних процесів. Перед обличчям таких загроз єдність, яку представляють члени G7, залишається вирішальною», — заявив міністр.

Також, за його словами, питання морської безпеки, сировини, торговельних шляхів і ланцюгів поставок, на яких акцентує Канада, мають значення для оборони, торгівлі та економіки Німеччини, адже їх порушення загрожує виробництву, зростанню та робочим місцям.

До саміту G7 приєднаються Індія, Південна Корея, Саудівська Аравія та Південна Африка.

