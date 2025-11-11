  1. В Украине
  2. / В мире

Украина получит от Германии €9 млрд на оборону и €40 млн на гражданскую помощь

19:23, 11 ноября 2025
Министр иностранных дел ФРГ Вадефуль заявил, что Германия поможет Украине пережить зиму войны.
Украина получит от Германии €9 млрд на оборону и €40 млн на гражданскую помощь
Фото: iPress.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия продолжит оказывать Украине значительную поддержку, выделив в 2025 году €9 млрд на военную помощь и дополнительные €40 млн на гуманитарные нужды, чтобы помочь пережить зиму войны. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль перед отъездом на саммит G7 в Ниагара-он-те-Лейк, Канада, где с партнерами будут координировать ответ на международные кризисы.

«Мы остаемся преданными и решительно настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый мир. Только Германия предоставила Украине девять миллиардов евро военной помощи в этом году. Одновременно мы увеличиваем наши гражданские взносы: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, предоставляя дополнительные 40 млн евро. Мы помогаем поддерживать тепло и освещение в домах и не даем России сломить моральный дух защитников их родины своими целенаправленными террористическими атаками на гражданское газо- и теплоснабжение», — подчеркнул Вадефуль.

На саммите также обсудят Ближний Восток, где ключевым является соблюдение прекращения огня и восстановление Газы без участия ХАМАС. Германия активно присоединится к этим усилиям, а также к стабилизации кризисов в Судане и Гаити. Вадефуль отметил, что G7 остается движущей силой международного сотрудничества для мира и стабильности.

«Это обязательство является чрезвычайно важным, поскольку наша свобода и безопасность находятся под угрозой, как никогда ранее — из-за продолжения войны России в агрессии против Украины, атак на стратегически важную инфраструктуру и вмешательства в воздушное движение, а также подрыва выборов и демократических процессов. Перед лицом таких угроз единство, которое представляют члены G7, остается решающим», — заявил министр.

Также, по его словам, вопросы морской безопасности, сырья, торговых путей и цепочек поставок, на которых акцентирует Канада, имеют значение для обороны, торговли и экономики Германии, ведь их нарушение угрожает производству, росту и рабочим местам.

К саммиту G7 присоединятся Индия, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия деньги Украина оборона

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]