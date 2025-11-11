Украина получит от Германии €9 млрд на оборону и €40 млн на гражданскую помощь

Министр иностранных дел ФРГ Вадефуль заявил, что Германия поможет Украине пережить зиму войны.

Фото: iPress.ua

Германия продолжит оказывать Украине значительную поддержку, выделив в 2025 году €9 млрд на военную помощь и дополнительные €40 млн на гуманитарные нужды, чтобы помочь пережить зиму войны. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль перед отъездом на саммит G7 в Ниагара-он-те-Лейк, Канада, где с партнерами будут координировать ответ на международные кризисы.

«Мы остаемся преданными и решительно настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый мир. Только Германия предоставила Украине девять миллиардов евро военной помощи в этом году. Одновременно мы увеличиваем наши гражданские взносы: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, предоставляя дополнительные 40 млн евро. Мы помогаем поддерживать тепло и освещение в домах и не даем России сломить моральный дух защитников их родины своими целенаправленными террористическими атаками на гражданское газо- и теплоснабжение», — подчеркнул Вадефуль.

На саммите также обсудят Ближний Восток, где ключевым является соблюдение прекращения огня и восстановление Газы без участия ХАМАС. Германия активно присоединится к этим усилиям, а также к стабилизации кризисов в Судане и Гаити. Вадефуль отметил, что G7 остается движущей силой международного сотрудничества для мира и стабильности.

«Это обязательство является чрезвычайно важным, поскольку наша свобода и безопасность находятся под угрозой, как никогда ранее — из-за продолжения войны России в агрессии против Украины, атак на стратегически важную инфраструктуру и вмешательства в воздушное движение, а также подрыва выборов и демократических процессов. Перед лицом таких угроз единство, которое представляют члены G7, остается решающим», — заявил министр.

Также, по его словам, вопросы морской безопасности, сырья, торговых путей и цепочек поставок, на которых акцентирует Канада, имеют значение для обороны, торговли и экономики Германии, ведь их нарушение угрожает производству, росту и рабочим местам.

К саммиту G7 присоединятся Индия, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка.

