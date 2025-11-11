Офіцеру СБУ відмовлено у поновленні строку на апеляцію у справі про несвоєчасну декларацію — подробиці

Херсонський апеляційний суд розглянув клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови міського суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації.

Херсонський апеляційний суд розглянув справу щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації після звільнення. Після ухвалення постанови міським судом були подані апеляційні скарги разом із клопотаннями про поновлення строку на їх подання. Апелянти стверджували, що не були належним чином повідомлені про розгляд справи та винесене рішення. Про це розповіли у суді.

Обставини справи

Постановою міського суду громадянина визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 грн., стягнуто на користь держави судовий збір.

Судом установлено, що громадянин, будучи офіцером Управління служби безпеки України в Херсонській області, несвоєчасно, а саме 21.12.2024 о 20:42 год., без поважних причин, маючи при цьому фізичні та технічні можливості, подав на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення) за 2021 рік, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП, а саме: несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Не погодившись із вказаною постановою суду, громадянин та його захисник подали на неї апеляційні скарги разом з клопотаннями про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Клопотання мотивовані тим, що громадянину та його захиснику не було відомо про притягнення до адміністративної відповідальності та винесення постанови, оскільки вказана особа не була присутня у судовому засіданні під час ухвалення постанови, та їм не було надіслано копію постанови належним чином. Вказують, що про текст оскаржуваної постанови дізналися лише 24.09.2025, який надійшов в Дію, а захисник взагалі не отримував вищезазначену постанову суду. З цих підстав просять поновити строк на апеляційне оскарження.

Відповідно до ч.2 ст.294 КУпАП постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Розгляд апеляційної скарги

Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Із викладеного слідує, що законодавець визначив процесуальний механізм, яким встановив обрахування строку на апеляційне оскарження постанови судді з моменту її прийняття, а не отримання копії постанови, особою щодо якої вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності чи її представником. Закон не містить приписів, які б створювали передумови для іншого обрахування строку на апеляційне оскарження, в тому числі для представника, як окремого суб’єкта права на апеляційне оскарження.

Враховуючи викладене, строк на апеляційне оскарження в даному випадку, обчислюється з моменту прийняття постанови, тобто з 12.09.2025 року (наступного дня).

Строк на апеляційне оскарження, пропущений із поважних причин, може бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи.

За матеріалами справи слідує, що 11.09.2025 судом розглянуто справу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.172-6 КУпАП щодо гр.С. за відсутності останнього та його захисника, яких було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, що підтверджено доставкою документу в електронному вигляді «Судова повістка про виклик до суду», але в судове засідання вони не з’явилися.

Крім того, під час складання протоколу про адміністративне правопорушення гр.С. достеменно знав про його складання та про суд, який буде здійснювати розгляд справи щодо нього.

Херсонський апеляційний суд звернув увагу, що судом першої інстанції вживалися виняткові заходи для належного повідомленням про дату, час і місце розгляду справи, а саме шляхом розміщення відповідного оголошення та направлення за адресою проживання громадянина рекомендованими листами повісток про його виклик в судове засідання. За наявними в матеріалах провадження рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, ці поштові відправлення були отримані, що вказує про обізнаність сторони захисту про дату, час та місце розгляду справи.

У неодноразово призначені міським судом судові засідання (23.06.2025, 01.07.2025, 16.07.2025, 29.07.2025, 06.08.2025, 11.09.2025) громадянин та його захисник не з’явилися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. При цьому, 29.07.2025 від захисника на адресу суду надійшла заява про направлення справи за підсудністю.

Проте, незважаючи на це, громадянин та його захисник в судове засідання призначене на 29.07.2025, не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили. Будь-яких клопотань про відкладення розгляду справи до суду не подавали.

При цьому, суд апеляційної інстанції наголосив, що громадянин та його захисник не були позбавлені можливості на своєчасне отримання інформації щодо результату розгляду справи протягом строку апеляційного оскарження, що свідчить про їхню неналежну процесуальну поведінку, яка не була спрямована на їхню готовність брати участь у розгляді справи, та створення ними умов для розгляду справи за їхньої відсутності з метою подальшого оскарження судового рішення з цих підстав.

Поважними причинами слід вважати лише ті обставини, які були чи об’єктивно є непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, яка подала апеляційну скаргу, пов`язані з дійсно істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що унеможливили або ускладнили можливість своєчасного звернення до суду у визначений строк.

Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, розпоряджаються своїми правами на власний розсуд, однак користуватися ними повинні сумлінно в межах процесуального закону відповідно до їх призначення і тією мірою і в тих формах, які необхідні для досягнення мети провадження у справі.

Про що також свідчить стала практика Європейського суду з прав людини, щодо вирішення питання про поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими.

ЄСПЛ наголошує на необхідності дотримання особою належної процесуальної поведінки, спрямованої на отримання інформації щодо ходу розгляду справи відносно неї.

Отже, Херсонський апеляційний суд наголосив, що громадянин та його захисник мали можливість своєчасно отримати в суді копію оскаржуваної постанови та в строки визначені ч.2 ст.294 КУпАП своєчасно звернутися до суду з апеляційними скаргами.

Починаючи з 12.09.2025 по 22.09.2025, що був робочим днем, скаржники мали право та можливість своєчасно подати апеляційну скаргу про перегляд постанови суду першої інстанції в апеляційному порядку. Однак протягом зазначеного часу, вони не скористався своїм процесуальним правом.

При цьому, зазначені в клопотаннях обставини про поновлення строку на апеляційне оскарження, не можна визнати поважними, тому що доказів існування об`єктивно непереборних, тобто таких, що не залежали від їхнього волевиявлення обставин, пов`язаних з дійсними перешкодами чи труднощами, що унеможливили або ускладнили можливість своєчасного звернення до суду апеляційної інстанції у визначений законом строк, ними не наведено. Інших причин, які б свідчили про поважність пропуску встановленого законом строку на оскарження постанови суду першої інстанції, апеляційному суду не надано.

Зважаючи на викладене, апеляційний суд дійшов висновку, що підстав для задоволення клопотань про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції не має, а тому апеляційні скарги належить повернути апелянтам (справа №766/9369/25).

