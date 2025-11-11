Офицеру СБУ отказано в восстановлении срока на апелляцию по делу о несвоевременной декларации — подробности

Херсонский апелляционный суд рассмотрел ходатайство о возобновлении срока на апелляционное обжалование постановления городского суда о привлечении к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о привлечении лица к административной ответственности за несвоевременное подание декларации после увольнения. После вынесения постановления городским судом были поданы апелляционные жалобы вместе с ходатайствами о восстановлении срока их подачи. Апеллянты утверждали, что не были надлежащим образом уведомлены о рассмотрении дела и вынесенном решении. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Постановлением городского суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.172‑6 КУоАП, и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн., взыскан в пользу государства судебный сбор.

Судом установлено, что гражданин, будучи офицером Управления службы безопасности Украины в Херсонской области, несвоевременно, а именно 21.12.2024 в 20:42, без уважительных причин, имея при этом физические и технические возможности, подал на официальном веб‑сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (после увольнения) за 2021 год, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.172‑6 КУоАП, а именно: несвоевременное подание без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Не согласившись с указанным постановлением суда, гражданин и его защитник подали на него апелляционные жалобы вместе с ходатайствами о восстановлении срока апелляционного обжалования.

Ходатайства мотивированы тем, что гражданину и его защитнику не было известно о привлечении к административной ответственности и вынесении постановления, поскольку указанное лицо не присутствовало в судебном заседании при вынесении постановления, и им не была надлежащим образом направлена копия постановления суда. Указывают, что о тексте обжалуемого постановления узнали лишь 24.09.2025, который поступил в «Дію», а защитник вообще не получал вышеуказанное постановление суда. По этим основаниям просят восстановить срок на апелляционное обжалование.

В соответствии с ч.2 ст.294 КУоАП постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, к которому применена административная ответственность, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Апелляционная жалоба, поданная после истечения этого срока, возвращается апелляционным судом лицу, которое её подало, если оно не заявляет ходатайство о восстановлении этого срока, или если в восстановлении срока отказано.

Из изложенного следует, что законодатель определил процессуальный механизм, которым установил исчисление срока на апелляционное обжалование постановления судьи с момента его принятия, а не с получения копии постановления, лицом, по отношению к которому решается вопрос о привлечении к административной ответственности или его представителем. Закон не содержит положений, которые создавали бы предпосылки для иного исчисления срока на апелляционное обжалование, в том числе для представителя как отдельного субъекта права на апелляционное обжалование.

Учитывая изложенное, срок на апелляционное обжалование в данном случае исчисляется с момента принятия постановления, то есть с 12.09.2025 года (на следующий день).

Срок на апелляционное обжалование, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен по ходатайству заинтересованного лица.

По материалам дела следует, что 11.09.2025 судом рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.172‑6 КУоАП в отношении гр.С. за отсутствие последнего и его защитника, которым было надлежащим образом сообщено о дате, времени и месте рассмотрения дела, что подтверждено доставкой документа в электронном виде «Судовая повестка о вызове в суд», но в судебное заседание они не явились.

Кроме того, при составлении протокола об административном правонарушении гр.С. достоверно знал о его составлении и о суде, который будет осуществлять рассмотрение дела в отношении него.

Херсонский апелляционный суд обратил внимание, что судом первой инстанции применялись исключительные меры для надлежащего уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела, а именно посредством размещения соответствующего объявления и направлением по месту жительства гражданина заказными письмами повесток о его вызове в судебное заседание. По имеющимся в материалах производства заказным уведомлениям о вручении почтовых отправлений, эти почтовые отправления были получены, что указывает на осведомлённость стороны защиты о дате, времени и месте рассмотрения дела.

На неоднократно назначенные городским судом судебные заседания (23.06.2025, 01.07.2025, 16.07.2025, 29.07.2025, 06.08.2025, 11.09.2025) гражданин и его защитник не появились, про дату, время и место рассмотрения дела были уведомлены надлежащим образом. При этом 29.07.2025 от защитника на адрес суда поступило заявление о передаче дела по подсудности.

Однако, несмотря на это, гражданин и его защитник в судебное заседание, назначенное на 29.07.2025, не явились, о причине своей неявки суду не сообщили. Любых ходатайств об отложении рассмотрения дела в суд не подавали.

При этом апелляционный суд подчеркнул, что гражданин и его защитник не были лишены возможности своевременно получить в суде копию обжалуемого постановления и в сроки, определённые ч.2 ст.294 КУоАП, своевременно обратиться в суд с апелляционными жалобами.

Начиная с 12.09.2025 по 22.09.2025, что был рабочим днём, заявители имели право и возможность своевременно подать апелляционную жалобу на пересмотр постановления суда первой инстанции в апелляционном порядке. Однако в течение указанного времени они не воспользовались своим процессуальным правом.

При этом указанные в ходатайствах обстоятельства о восстановлении срока на апелляционное обжалование нельзя признать уважительными, поскольку доказательств существования объективно непреодолимых, то есть таких, которые не зависели от волеизъявления лица, подавшего апелляционную жалобу, обстоятельств, связанных с действительными препятствиями или трудностями, которые сделали невозможным или осложнённым возможность своевременного обращения в суд апелляционной инстанции в установленный законом срок, ими не приведено. Других причин, которые свидетельствовали бы о уважительности пропуска установленного законом срока на обжалование постановления суда первой инстанции, апелляционному суду не представлено.

Учитывая изложенное, апелляционный суд пришёл к выводу, что оснований для удовлетворения ходатайств о восстановлении срока на апелляционное обжалование постановления суда первой инстанции не имеет, а потому апелляционные жалобы должны быть возвращены апеллянтам (дело № 766/9369/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.