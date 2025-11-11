У Дамаску невідомі викрали 6 мармурових статуй римської епохи з Національного музею

Головний музей країни тимчасово закрили для розслідування.

В Сирії злодії проникли до Національного музею Дамаска в Сирії та викрали шість мармурових статуй римської епохи. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела в Генеральному директораті з питань старожитностей та музеїв Сирії.

Крадіжку виявили в понеділок вранці, коли співробітники помітили зламані двері у класичному відділі музею. Один із посадовців підтвердив зникнення шести статуй, тоді як інший відмовився уточнити кількість викрадених експонатів. Після інциденту музей, найбільший у країні, тимчасово закрили, але інформація про подію стала відомою ЗМІ лише у вівторок.

Національний музей Дамаска, розташований у центрі столиці, зберігає унікальні артефакти багатовікової історії Сирії. Після початку громадянської війни, що триває 14 років, і падіння режиму Асадів у 2024 році безпеку посилили металевими воротами та камерами спостереження. Музей відновив роботу в січні 2025 року. Наразі триває розслідування крадіжки.

