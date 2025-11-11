В Дамаске неизвестные похитили 6 мраморных статуй римской эпохи из Национального музея

Главный музей страны временно закрыли для расследования.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сирии воры проникли в Национальный музей Дамаска и похитили шесть мраморных статуй римской эпохи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Генеральном директоре по вопросам древностей и музеев Сирии.

Кражу обнаружили в понедельник утром, когда сотрудники заметили взломанные двери в классическом отделе музея. Один из чиновников подтвердил исчезновение шести статуй, тогда как другой отказался уточнить количество похищенных экспонатов. После инцидента музей, крупнейший в стране, временно закрыли, но информация о происшествии стала известна СМИ только во вторник.

Национальный музей Дамаска, расположенный в центре столицы, хранит уникальные артефакты многовековой истории Сирии. После начала гражданской войны, которая длится 14 лет, и падения режима Асадов в 2024 году безопасность усилили металлическими воротами и камерами наблюдения. Музей возобновил работу в январе 2025 года. В настоящее время продолжается расследование кражи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.