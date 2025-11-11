  1. В Україні

Верховний Суд залишив у силі вирок ексчиновнику Ігорю Буксанчуку за надання 210 тисяч грн неправомірної вигоди

18:35, 11 листопада 2025
Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому гендиректору державного підприємства «Об’єднання «Радон» Ігорю Буксанчуку, якого визнано винним у наданні 210 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Верховний Суд залишив у силі вирок ексчиновнику Ігорю Буксанчуку за надання 210 тисяч грн неправомірної вигоди
скрін з відео FREEДOM. LIVE
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС щодо колишнього генерального директора державного підприємства «Об’єднання «Радон» Ігоря Буксанчука.

Його визнано винним у наданні 210 тис. грн неправомірної вигоди посадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження за погодження виплати премій на понад 430 тис. грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, Ігоря Буксанчука визнано винуватим за ч. 4 ст. 369 КК України, йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]