Верховний Суд залишив у силі вирок ексчиновнику Ігорю Буксанчуку за надання 210 тисяч грн неправомірної вигоди

Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому гендиректору державного підприємства «Об’єднання «Радон» Ігорю Буксанчуку, якого визнано винним у наданні 210 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС щодо колишнього генерального директора державного підприємства «Об’єднання «Радон» Ігоря Буксанчука.

Його визнано винним у наданні 210 тис. грн неправомірної вигоди посадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження за погодження виплати премій на понад 430 тис. грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, Ігоря Буксанчука визнано винуватим за ч. 4 ст. 369 КК України, йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

