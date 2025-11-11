Верховный Суд оставил в силе приговор экс-чиновнику Игорю Буксанчуку за предоставление 210 тысяч грн неправомерной выгоды

Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему гендиректору государственного предприятия «Объединение «Радон» Игорю Буксанчуку, который признан виновным в предоставлении 210 тысяч гривен неправомерной выгоды должностному лицу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия «Объединение «Радон» Игоря Буксанчука.

Его признали виновным в предоставлении 210 тыс. грн неправомерной выгоды должностному лицу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения за согласование выплаты премий на сумму более 430 тыс. грн, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, Игорь Буксанчук признан виновным по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

