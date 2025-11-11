  1. В Украине

Верховный Суд оставил в силе приговор экс-чиновнику Игорю Буксанчуку за предоставление 210 тысяч грн неправомерной выгоды

18:35, 11 ноября 2025
Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему гендиректору государственного предприятия «Объединение «Радон» Игорю Буксанчуку, который признан виновным в предоставлении 210 тысяч гривен неправомерной выгоды должностному лицу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Верховный Суд оставил в силе приговор экс-чиновнику Игорю Буксанчуку за предоставление 210 тысяч грн неправомерной выгоды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия «Объединение «Радон» Игоря Буксанчука.

Его признали виновным в предоставлении 210 тыс. грн неправомерной выгоды должностному лицу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения за согласование выплаты премий на сумму более 430 тыс. грн, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, Игорь Буксанчук признан виновным по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]