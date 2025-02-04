Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій

Навесні в Україні зростуть пенсії.

Фото: hvylya.net

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 березня в країні будуть підвищені пенсії. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

Також Президент додав, що було майже 13 млн заявок на «єПідтримку», і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім’ям.

«Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми «Національний кешбек» - це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде - я дав відповідні доручення уряду», - заявив Зеленський.

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