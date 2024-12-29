Разбившийся под Актау самолет был поврежден из-за обстрела с земли – президент Азербайджана Алиев

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который разбился под Актау, получил повреждения «вследствие обстрела с земли». Как пишет «Радио Свобода», такое заявление сделал в воскресенье 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как пишут в медиа, по словам Алиева, повреждения извне самолет получил на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Президент Азербайджана отметил, что окончательная версия крушения станет известна после расшифровки «черных ящиков».
Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.
Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.
Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.
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