Разбившийся под Актау самолет был поврежден из-за обстрела с земли – президент Азербайджана Алиев

По словам Ильхама Алиева, повреждения извне самолет получил на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. П

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который разбился под Актау, получил повреждения «вследствие обстрела с земли». Как пишет «Радио Свобода», такое заявление сделал в воскресенье 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как пишут в медиа, по словам Алиева, повреждения извне самолет получил на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Президент Азербайджана отметил, что окончательная версия крушения станет известна после расшифровки «черных ящиков».

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

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