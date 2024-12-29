Літак, що розбився під Актау, був пошкоджений через обстріл з землі – президент Азербайджану Алієв

За словами Ільхама Алієва, пошкодження ззовні літак отримав на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління.

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Літак «Азербайджанських авіаліній», який розбився під Актау, отримав пошкодження «внаслідок обстрілу із землі». Як пише «Радіо Свобода», таку заяву зробив у неділю 29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Як пишуть у медіа, за словами Алієва, пошкодження ззовні літак отримав на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Президент Азербайджану зазначив, що остаточна версія аварії стане відома після розшифровки «чорних скриньок».

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

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