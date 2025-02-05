Киевляне сдали на экологическую утилизацию почти 9 тысяч хвойных деревьев – какие районы в лидерах

Во время экологической утилизации хвойных деревьев образуется щепа, используемая в зеленом хозяйстве.

Жители Киева принесли в пункты приема более 8,6 тысячи новогодних деревьев. В лидерах по количеству принесенных в пункты елок и сосен – Дарницкий, Днепровский и Святошинский районы столицы, сообщили в КГГА.

Так, по многочисленным просьбам киевлян город значительно увеличил количество пунктов приема хвойных деревьев – с 44 до 78. Не успевшие воспользоваться услугой киевляне могут это сделать, посетив в рабочее время производственные базы районных КП УЗН, а также лесопарковых хозяйств столицы.

Напомним, во время экологической утилизации хвойных деревьев образуется щепа, используемая в зеленом хозяйстве. В частности, специалисты мульчируют лунки молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней и сохранения влаги в жаркие летние месяцы.

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